Товарооборот Украины и Польши может составить $ 20-25 миллиардов - посол

Об этом сегодня в Днепропетровске заявил посол Республики Польша в Украине Генрик Литвин, сообщает Радио Свобода.

«На сегодня товарооборот между Польшей и Украиной составляет 8 миллиардов долларов США, но, если посмотреть на потенциал Украины и Польши, то должно быть где-то 20-25 миллиардов долларов в год. Мы довольны, что имеем и эту цифру, ведь за последние несколько лет этот показатель вырос. Но, безусловно , возможности у нас намного выше» , - отметил дипломат.

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Он также добавил, что подписание Украиной соглашения об ассоциации с Европейским союзом поможет еще лучшему развитию украинско-польских связей.

«Надеемся, что договор будет подписан и мы будем дальше развивать наше сотрудничество» , - заявил он.

В то же время известный польский экономист, автор «Плана экономических реформ» для Польши, профессор Варшавской школы экономики Лешек Бальцерович отметил, что относится к тем полякам, которые «заинтересованные в успехах независимой Украины», прежде всего - экономических .

«Подписание соглашения об ассоциации - это хороший шаг. Это откроет доступ к рынку европейских стран. Такие соглашения повышают доверие, а это - зарубежные капиталовложения и инвестиции. Это поможет решить многие проблемы и максимально использовать новые возможности» , - сказал экономист.