В Житомире ко Дню города создали 315-метровый рисунок (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, участие в шествии примут представители творческих и художественных коллективов города, школьники и все желающие - всего несколько тысяч человек. Участники шествия двумя отдельными колоннами пройдут по главным улицам Житомира и объединятся на Соборной Площади, где участникам праздника презентуют новый троллейбус, собранный работниками КП "Житомирское трамвайно - троллейбусное управление" .

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После этого на Соборной Площади состоится многотысячное театрализованное действо.

Завершит праздник гала-концерт с участием рок -группы «Вопли Видоплясова». В концерте планируется также участие финалиста телепроекта «Голос страны» Артема Кондратюка и участника «Новой волны» и «Х - фактора» Аркадия Войтюка.

В течение дня на улице Михайловской действовали: "Художественная версия «Дня Житомира, а его "Танцевальная версия" - на площадке у кинотеатра "Октябрь". Также на Новом бульваре для житомирян был организован "Городок здоровья", в Житомирском парке культуры и отдыха имени Ю. Гагарина состоялся Праздник хлеба и ярмарок продажи продукции хлебопроизводителей. Изюминкой праздника стал фестиваль "Пикник по-житомирски", где все желающие могли приобрести оригинальные блюда, присущие кухне житомирского Полесья, приспособленные для пикника. Также в этом парке успешно прошел концерт семейных пар.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября в Житомире началось празднование Дня города, которое завершится завтра, в воскресенье. В эти дни Житомир отмечает 1129 -летие со дня своего основания.

Праздник начался музыкальным марафоном «От звезд Житомира - до галактик Вселенной» в Житомирском музее космонавтики им. С.П. Королева. Тогда музыканты в течение нескольких часов непрерывно выполняли классические композиции, при этом паузы длились не более трех секунд, что технически очень сложно. Такой марафон проводят как генеральную репетицию рекорда, который планируют установить на День города в следующем году к 1130-летию Житомира. В следующем году продолжительность марафона увеличится до суток и этот рекорд зарегистрируют.

Празднование Дня города проходит за средства спонсоров и меценатов Житомира и обойдется, по предварительным данным, в 600 тысяч гривен.