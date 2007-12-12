Из шахты «Красный партизан» на поверхность вывели 316 горняков

Авария на шахте «Красный партизан» ГП «Свердловантрацит» в Луганской области полностью ликвидирована.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил оперативный дежурный территориального управления Госгорпромнадзора в Луганской области.

По его словам, сегодня в 00.20 из шахты были выведены на поверхность всех 316 горняков, которые оставались заблокированными в результате аварии линии электропередач, произошедшей в 15.35.

Дежурный также сообщил, что в 2.00 было возобновлено питание всех объектов шахты.

На это время шахта работает в обычном режиме.

Как сообщал УНИАН, вчера в 15.35 на шахте «Красный партизан» произошло внезапное отключение электроэнергии на центральной промрлощадке и площадке воздухоподающего ствола.

На момент аварии в шахте находился 361 горняк.

Позже на поверхность были выведены 45 горняков.