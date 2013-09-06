Расширен перечень видов государственной поддержки

Изменения, которые по предложению Кабинета Министров вносятся в законы Украины «Об инвестиционной деятельности» и «О стимулировании инвестиционной деятельности в приоритетных отраслях экономики с целью создания новых рабочих мест», будут способствовать созданию новых и модернизации уже существующих предприятий, увеличению количества рабочих мест, привлечению инвестиций, а в целом улучшению инвестиционного климата в Украине. На этом акцентировал внимание Первый заместитель Министра экономического развития и торговли Украины Анатолий Максюта, представляя в Верховной Раде соответствующий законопроект.

В Законе «Об инвестиционной деятельности» дополнен перечень видов государственной поддержки. В частности, речь идет о налоговых льготах (по налогу на прибыль и ввозной пошлине).

Второй законодательный акт, в который будут внесены изменения, - это Закон «О стимулировании инвестиционной деятельности в приоритетных отраслях экономики с целью создания новых рабочих мест». В новой редакции предусматривается, в частности, применение порядка государственной регистрации инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики.

«Это упростит процедуру определения таких проектов и подготовки их к принятию Кабинетом Министров Украины. Процедура определения предусматривает осуществление оценки экономической эффективности и регистрации инвестиционных проектов в Государственном реестре», - пояснил Анатолий Максюта.

Также определен перечень приоритетных отраслей экономики и важнейшие направления деятельности в рамках этих отраслей.

«Субъекты хозяйствования отныне смогут получать государственную поддержку в рамках реализации инвестиционных проектов в указанных направлениях и отраслях. Отмечу, что в перечень включены те отрасли, которые сегодня не имеют налоговых преференций», - акцентировал Первый заместитель Министра.

Минэкономразвития предоставляются полномочия по решению вопросов, связанных с государственной поддержкой инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики, поскольку это обеспечивает формирование государственной политики в сфере инвестиционной деятельности и устранит дублирование полномочий органов исполнительной власти в данной сфере.

Также, с одной стороны, усиливаются требования к реализации проектов по созданию или реконструкции крупных предприятий. С другой стороны, вводятся дополнительные критерии для инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики (повышение конкурентоспособности, обеспечение модернизации национальной экономики, внедрение современных технологий, повышение энергоэффективности производства, рост производительности труда).

«Эти меры будут стимулировать реализацию проектов, которые будут обеспечивать техническое и технологическое обновление реального сектора экономики, уменьшать энергетическую зависимость национальной экономики, способствовать внедрению высокопроизводительных энерго- и ресурсосберегающими процессов», - подытожил Анатолий Максюта.

Справка

В Законе «Об инвестиционной деятельности» предлагается: во-первых, инвесторам, реализующим инвестиционные проекты в приоритетных отраслях экономики для создания новых рабочих мест предоставить налоговые льготы. Преференции рассчитаны в общей сложности на 10 лет. Налоговым кодексом предусмотрено, что на первые 5 лет (до 31 декабря 2017) инвесторы будут освобождены от уплаты налога на прибыль. С 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года (то есть еще 5 лет) процентная ставка составит - 8%. А с 1 января 2023 года - 16%. К примеру, основная ставка налога на прибыль с 1 января 2013 года - 19%, с 1 января 2014 года - 16%. Во-вторых, Таможенным кодексом предусмотрено освобождение до 1 января 2018 года от обложения ввозной пошлиной оборудования и комплектующих к нему, ввозимых в Украину, при условии, что это - не подакцизные товары, они изготовлены не более трех лет до момента государственной регистрации инвестиционного проекта и не использовались, а также не производятся и не имеют аналогов в Украине.