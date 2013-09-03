Украина может принять меры по защите производителей фарфора

Введение Евразийской экономической комиссией специальной защитной пошлины в отношении импорта на территорию Таможенного союза столовой и кухонной посуды из фарфора, происхождением, в том числе, из Украины, противоречит положениям Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 и нормам Соглашения о защитных мерах ВТО, отмечают в департаменте сотрудничества с ВТО и по вопросам торговой защиты Министерства экономического развития и торговли Украины.

В департаменте напомнили, что 3 сентября 2012 года Евразийская экономическая комиссия начала специальное защитное расследование в отношении импорта на территорию Таможенного союза посуды из фарфора, без привязки к стране происхождения и экспорта. Особенность данного расследования заключается в том, что оно проводится в связи с наличием постоянного и непредвиденного роста импорта определенного товара и направлено не против отдельной страны, а в отношении общего импорта конкретной продукции.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте Евразийской экономической комиссии, решение о применении специальной защитной пошлины в отношении импорта посуды из фарфора вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

По информации департамента, ориентировочные объемы украинского экспорта посуды столовой и кухонной из фарфора в Таможенный союз в 2012 году составили 3140671,6 кг. на сумму 5,804 млн. дол. США. Украина занимает второе место по объемам импорта указанной продукции в Таможенный союз после Китайской Народной Республики, которая импортирует около 85,7% данной продукции.

Минэкономразвития зарегистрировано заинтересованной стороной в указанном расследовании, и, с целью защиты интересов украинских экспортеров, активно участвует на всех его этапах.

«По мнению украинской стороны, применение мер противоречит положениям Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года и нормам Соглашения о защитных мерах ВТО. В частности, отсутствуют достаточные доказательства, указывающие на наличие серьезных убытков, причиненных предприятиям Заявителя, отсутствует негативное влияние цен импортируемого в Таможенный союз товара на цены аналогичного товара Заявителя, а также причинно-следственная связь между ухудшением отдельных социально-экономических показателей отрасли Заявителя и импортом посуды из фарфора», - подчеркивают в департаменте.

При этом в департаменте отметили, что с целью защиты украинских производителей посуды из фарфора 21 мая 2013 по результатам рассмотрения заявления ООО «Дружковский фарфоровый завод», ПАО «Сумской фарфоровый завод» и ООО «Коралл» Довбышский фарфоровый завод» возбуждено специальное расследование в отношении импорта в Украину посуды и приборов столовых или кухонных из фарфора, которые классифицируются согласно УКТВЭД по коду 6911 10 00 00.

Целью спецрасследования является установление того факта, что в результате роста объемов импорта и условий его осуществления имело место причинение или угроза причинения значительного ущерба национальному товаропроизводителю, при этом Законом Украины «О применении специальных мер в отношении импорта в Украину» определен четкий перечень факторов, на основании которых делаются соответствующие выводы.

В ходе проведения расследования будет проведена оценка существующей ситуации, анализ информации и материалов органов исполнительной власти, украинских товаропроизводителей, иностранных экспортеров и производителей. Срок проведения специального расследования не превышает 330 дней.

«По результатам проведения специального расследования могут быть применены меры защиты отечественных производителей фарфора путем введения специальной пошлины или режима квотирования импорта в Украину фарфоровой продукции», - отметили в департаменте.