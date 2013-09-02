Арбузов на День знаний приехал в родную школу

Вместе с преподавателями, которые его учили, Сергей Арбузов вспомнил школьные годы, а затем вручил учителям памятные подарки и цветы. Арбузов заверил, что с теплотой вспоминает школьные годы.

«Я в родных стенах школы, откуда 20 лет назад сделал первый шаг во взрослую жизнь. Счастлив встретиться с теми учителями, которые в свое время учили меня, а сейчас отдают часть своей души нынешним поколениям учеников. Уверен, их впереди ждут яркие успехи, и они еще не раз своими достижениями принесут радость своим педагогам, своей родной школе. Особенным для меня начало учебного года является и потому, что накануне повел своего сына во второй класс», - рассказал он.

Говоря с учениками, первый вице-премьер подчеркнул, что в современном мире именно знания дают возможность реализовать себя каждому молодому человеку. Поэтому каждый ученик, серьезно относясь к обучению, уже делает инвестиции в свое будущее.