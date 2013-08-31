В Севастополе пропал школьник

В Севастополе пропал 15-летний школьник.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Севастополе, учащийся 10-го класса Борис Станиславский 30 августа ушел из дома на классное собрание в школу №30 и не вернулся.

Борис проживает с родителями в Балаклаве. На вид 15-16 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы темные. Был одет в шорты и майку серого цвета, обут в шлепки черного цвета. При себе имел черный рюкзак, плед, мобильный телефон «Нокиа».

Всем, кому известно о местонахождении подростка, милиция просит ей об этом сообщить.