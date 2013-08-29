Банки будут изучать перспективность проектов предпринимателей

Для того, чтобы повысить эффективность собственного бизнеса, предпринимателям нужно сделать всего 3 шага. Шаг первый: ознакомиться со всеми возможностями, которые открывает перед бизнесом Государственная программа активизации развития экономики. Шаг второй: определиться с бизнес-планом, и третий - перейти к его реализации - передать документы на рассмотрение в банк. Если проект четко отражает конечную цель (полезную не только для разработчика) и пути ее достижения, то он беспрепятственно пройдет этапы согласования. Поскольку авторы Программы при ее разработке учли все трудности, с которыми сталкиваются предприниматели и сделали невозможным проявление коррупции. Об этом заявил в ходе интервью директор департамента стратегического планирования развития экономики Минэкономразвития Евгений Олейников.

Первое согласование - в банке. Главное подготовить взвешенный и привлекательный проект, ведь его перспективно и реальность реализации будет оценивать именно финансовое учреждение. Банк, проанализировав окупаемость проекта, обеспечение кредита и еще множество факторов, определит размер займа и процентную ставку по нему. Поэтому нужно гарантировать, что проект будет финансово выгоден не только его создателю, но и финансовому учреждению.

Второй этап - проверка проекта на соответствие критериям Программы, т.е. принесет ли реализация проекта пользу экономике страны в виде, например, новых рабочих мест, поступлений в бюджет и прочее. По словам Евгения Олейникова, опасения предпринимателей, что в данном случае могут иметь место какие-то коррупционные схемы - безосновательны, так как решение по проекту принимает не один чиновник, а коллегиальная рабочая группа, в составе которой Министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов, его первый заместитель Анатолий Максюта, директора департаментов и представители других министерств и ведомств.

«Абсолютно все проекты выносятся на рабочую группу, их нельзя не выносить. Когда рабочая группа принимает решение, что проект соответствует Программе, дальше уже будут работать специалисты по поводу того как обеспечить реализацию проекта, как предложить лучшие условия для предпринимателя, чтобы он смог его реализовать», - пояснил Евгений Олейников.

По его словам, в выигрыше будут все: государство таким образом стимулирует развитие экономики, со всеми вытекающими из этого положительными моментами: новые рабочие места, развитие предприятий, рост поступлений в бюджеты. Банк будет получать прибыль от предоставления кредита, а предприниматель существенную поддержку своего бизнеса для дальнейшего развития.

Сейчас на рассмотрении в банках около 50 проектов. А из 50 млрд. грн. госгарантий, которые предусмотрены на 2013 год, распределено около 2,5 млрд. грн. Впрочем, директор департамента уверен: бизнес, для которого характерна осторожность, пока наблюдает за «первопроходцами», и определиться увидев результаты.

Напомним, Государственная программа активизации развития экономики разработана для внедрения новых подходов к модернизации приоритетных отраслей экономики на ближайшие два года. Выполнение этой программы обеспечит ускорение развития приоритетных отраслей, будет способствовать позитивным структурным изменениям в экономике, диверсификации и снижению энергоемкости производства. Активизация развития национальной экономики обеспечит повышение социальных стандартов и благосостояния граждан, увеличение количества рабочих мест.