Табачник рассказал о нардепах с липовыми дипломами

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время он-лайн конференции.

По его словам, у некоторых депутатов действительно нет высшего образования, они вносят в документы о своем образовании фальшивые сведения.

В то же время, министр отказался назвать фамилии таких парламентариев, аргументируя это тем, что не позволяют нормы закона о защите персональных данных.

«Закон о персональных данных не дает мне права назвать фамилии депутатов, в которых сфальсифицированные документы о высшем образовании. Более того, сложность закона в том, что человек должен дать согласие на проверку его персональных данных. Поэтому количество я не назову, но несколько таких есть», - сказал Табачник.

Вместе с тем чиновник добавил, что «эти депутаты находятся в самой «получающей» части парламента».