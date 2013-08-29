Завтра в Украине дождь и холодно

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер ожидается северный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 14-19°, на Закарпатье и Волыни 20-25°; в южной и восточной частях ночью 15-20°, на юге Крыма до 24°, днем 23-28°.

В Киеве и области в пятницу ночью ожидаются сильные, днем умеренные дожди. Ветер северный, 5-10 м/с.

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Температура по области ночью 8-13°, днем 14-19°, в Киеве ночью 10-12°, днем 15-17°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях составляет 22-26°; в Днепре возле Киева 20°.