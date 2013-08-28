Эксперты рассказали, когда Кабмин выплатит внешние долги

Так эксперты прокомментировали намерения властей привлечь заем в размере не более 750 млн долл. на срок до двух лет.

«В случае реализации планов новый кредит решает проблемы с текущими потребностями правительства в иностранной валюте. Это поможет закрыть нехватку валюты до того, как улучшатся условия на рынке еврооблигаций», - сказало он.

В то же время, по его словам, благодаря займу в 750 миллионов долларов правительство в большей степени решит вопрос выплат внешних долгов в текущем году.

Аналитики инвесткомпании Eavex Capital констатируют, что на вторичном рынке украинские суверенные евробонды с погашением в 2023 году котируются на уровне 9,7%.

Таким образом, по их словам, для того чтоб Минфин смог разместиться по ставкам близким к 8% необходимо улучшение ситуации на глобальных финансовых рынках.

«Подобное улучшение может произойти в случае, если ФРС США в сентябре на очередном своём заседании отложит намерение по сокращению программы монетарного стимулирования экономики», - отмечают эксперты.

Напомним, что согласно постановления правительства №592 от 21 августа, Кабинет министров Украины решил осуществить государственное внешнее заимствование в 2013 году на суму до $750 млн.

Номинальная процентная ставка по займу установлена на уровне 6,5% годовых, однако предусмотрена разовая комиссия в размере 3,02% основной суммы долга.