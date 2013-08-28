Присяжнюк: В августе экспорт зерна вырос на 42%

Так, в течение августа на внешние рынки поступило более 2 миллионов тонн зерна, что на 42% больше, чем в июле. Однако, чтобы экспортировать более 30 миллионов тонн зерновых до конца маркетингового года, трейдеры должны усилить сотрудничество между своими компаниями и украинскими производителями зерна, сообщил Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«Сейчас ощутимо возросла динамика зернового экспорта. Так, в августе более 2 миллионов тонн отечественного зерна было отправлено за границу. А это на 42% больше, чем в июле. Однако хочу отметить, что мы ведем жесткую работу с транснациональными зернотрейдерами по поводу экспорта прогнозируемых 30 миллионов тонн зерна», − подчеркнул министр.

По теме: Украина может стать вторым в мире экспортером зерна

Глава ведомства акцентировал, что международные зернотрейдеры должны информировать свои материнские компании, сколько зерна нужно экспортировать из Украины.

«Трейдеры должны усилить сотрудничество и партнерство между своими компаниями и украинскими производителями зерна. При этом не забывая об интересах производителей. Кроме того, сейчас мы активно работаем, чтобы украинским сельхозпредприятиям была доступна вся логистическая цепочка для экспорта. Для этого работает специальная межведомственная рабочая группа», − отметил Присяжнюк.

Также он добавил, что в текущем году, как и в несколько предыдущих лет, правительству удалось стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке. Так, несмотря на значительные колебания цен на зерно на мировом рынке, в течение последних трех месяцев остается неизменной разница в ценах на зерно внутреннего и мирового рынков.

Кроме того, министр отметил, что за последние несколько дней на мировых рынках наблюдается тенденция к росту цен на зерно. Внутренний рынок инерционно почувствует это увеличение в ближайшие несколько недель.

Напомним, что всего с начала маркетингового года Украина экспортировала 3,2 миллиона тонн зерна, что на 15% больше, чем в прошлом году.