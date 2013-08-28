Налоговая Крыма призвала плательщиков к диалогу

Это касается вопросов, возникающих в сфере администрирования налогов, осуществления налогового и таможенного аудита, а также при проведении таможенных процедур, сообщил начальник крымского ведомства Александр Кондрашов.

«Я и мои коллеги готовы вести прямой диалог с общественностью и рассмотреть проблемные вопросы, с которыми сталкиваются налогоплательщики Автономии в повседневной жизни. Каждую неделю я буду осуществлять личные приемы граждан с выездом в регионы Крыма, на которые приглашаю всех заинтересованных лиц», - отметил Кондрашов.

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Руководитель крымского управления Миндоходов также сказал, что у ведомства уже налажен контакт с бизнесом, дискуссии с представителями которого «дают положительный результат – представители крымского бизнеса видят в новом ведомстве своего партнера».