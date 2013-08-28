«Укроборонпром» назначил и.о. гендиректора ГП «Заря-Машпроект»

Как сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, приказ о назначении Марковцева был подписан 23 августа.

Ранее с 2006 года он работал финансовым директором Криворожского железорудного комбината.

В пресс-службе уточнили, что Похилко остался работать заместителем директора по финансам и экономике.

Как сообщал УНИАН, в июле этого года "Укроборонпром" уволил Геннадия Зайкова с должности генерального директора государственного предприятия «Заря»-«Машпроект» и назначил временно исполняющим обязанности генерального директора Похилко.

Справка УНИАН. ГП «Научно-производственный комплекс газотурбостроения "Зоря"-"Машпроект" — известный в мире разработчик и производитель газотурбинного оборудования, монополист на рынке СНГ в сфере разработки и производства газовых турбин для кораблей военного флота. Оснащает газоперекачивающим оборудованием магистральные газопроводы, а также разрабатывает и поставляет газотурбогенераторы для нужд энергетики.

Почти вся продукция НПКГ поставляется на экспорт. Крупнейшие партнеры — РФ, Индия, КНР, Ближний Восток.

С апреля 2011 года «НПКГ "Заря"-"Машпроект" входит в состав госконцерна «Укроборонпром».