Онлайн-сервис Миндоходов делает пользователям бесплатный аудит
Онлайн-сервис Министерства доходов и сборов Украины «Налоговый ассистент» сообщил 51 тыс. налогоплательщиков о возможных налоговых рисках, выявленных во время обработки отчетной документации.
Пользователи сервиса по электронной почте получают выводы бесплатного аудита, что позволяет налогоплательщикам самостоятельно корректировать свои отчеты до официальной подачи.
«Тем самым субъекты хозяйствования избегают попадания в план проверок и возможных санкций за нарушение налогового законодательства», - говорится в сообщении пресс-служба Миндоходов.
По данным ведомства, ежемесячно налогоплательщики получают около 380 тыс. справок из Единого реестра налоговых накладных, а постоянными пользователями портала Миндоходов являются около 750 тыс. субъектов хозяйствования.
Как сообщал УНИАН, Миндоходов запустило онлайн-сервис «Налоговый ассистент» в прошлом году. Его пользователями могут стать все налогоплательщики, подающие отчетность в электронном виде.
Сервис показывает различия в показателях, указанных в финансовой и налоговой отчетности, а также конфиденциально информирует о других ошибках, таких как наличие налогового долга, выплата заработной платы меньше законного минимума, отношения с рисковыми контрагентами, различия в показателях в декларациях по налогу на прибыль и НДС.