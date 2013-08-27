«Воздушный экспресс» в Борисполь наконец начали строить

Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре Госадминистрации железных дорог Украины (“Укрзализныця”).

Согласно сообщению, соглашение было подписано между госпредприятием «Нацпроект «Воздушный экспресс» и ЮЗЖД.

По информации пресс-службы, ЮЗЖД выполнит строительно-монтажные работы, которые продлятся до конца ноября этого года, без изменения графика движения поездов.

Как сообщал УНИАН, ранее в вестнике Госзакупок была опубликована информация о том, что строительно-монтажные работы подготовительного периода реализации Национального проекта «Воздушный экспресс» объемом 33 млн грн будет выполнять - государственное территориально-отраслевое объединение "Юго-Западная железная дорога".

Национальный проект «Воздушный экспресс» предусматривает создание скоростных пассажирских перевозок между ст. Киев-Пассажирский и международным аэропортом “Борисполь” и развитие инфраструктуры международного аэропорта “Борисполь”.

Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. В ведении ЮЗЖД находится около 20% основных производственных фондов «Укрзализныци».

Юго-Западная железная дорога занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.