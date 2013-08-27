Эксперт: Евроинтеграция укрепит курс украинской валюты

Такое мнение высказал Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра.

По его мнению, подписание соглашения об Ассоциации Украина-ЕС приведет к снижению стоимости доллара на украинском рынке ниже отметки 8 грн/$ за счет увеличения притока валюты, который будет превышать ее отток из страны.

«Договор об ассоциации с ЕС, прежде всего, покажет всем международным инвесторам, что наша страна окончательно сделала европейский выбор. Поскольку на данный момент, когда зарубежный инвестор думает об инвестициях в Украину, его пугает или точнее путает ее непонятное будущее. Сложно инвестировать в страну, которая никак не может четко определиться со своим вектором развития на будущее», — сказал Охрименко.

Он отметил, что некоторые положения Соглашения об ассоциации Украина-ЕС предполагают защиту иностранных инвестиций, свободное движение капитала, а также существенное упрощение ведения бизнеса в нашей стране. В таком случае, уверен эксперт, зарубежные предприниматели получат дополнительные гарантии защиты своих инвестиций и активов на территории Украины, что будет способствовать существенному росту инвестиций. В то же время крупные украинские компании смогут получить свободный доступ к дешевым заемным ресурсам в Европе, что будет способствовать расширению их бизнеса и модернизации.

«Подписание соглашения об ассоциации с ЕС приведет к существенному росту зарубежных инвестиций в Украину, — говорит Охрименко, — как следствие, приток валюты будет в несколько раз превышать текущие инвестиции из-за рубежа. Это в первую очередь отразится на возможности для украинских банков с зарубежными собственниками привлекать валютные кредиты из ЕС. Кроме того, крупные украинские компании, прежде всего — принадлежащие нашим олигархам, обретут возможность получать кредиты в западноевропейских банках. Поэтому не удивительно, что олигархи поддерживают договор с ЕС. Во многом, этот договор решит их амбициозные задачи по привлечению инвестиций в развитие своего бизнеса. Опыт работы с Россией показал, что там нет дешевых кредитов, и условия торговли ухудшаются с каждым годом. Поэтому ориентация на ЕС для многих наших олигархов – это выход из сложившейся ситуации, когда они смогут благодаря особым условиям ассоциации получить доступ к западноевропейским деньгам».

Дополнительный приток валюты Украина сможет получить благодаря существенному расширению экспорта на рынки стран ЕС. Но для этого Украине нужно существенно реформировать свою систему стандартизации, чтобы украинская продукция соответствовала общепринятым в мире критериям качества — это упростит доступ украинских товаров на рынки стран ЕС. Оценивая потенциальный объем иностранных инвестиций в экономику Украины после подписания СА с ЕС, Охрименко привел пример Польши: после заключения Соглашения об ассоциации с ЕС эта страна получила около $ 20-30 млрд иностранных инвестиций.