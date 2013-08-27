В конце августа по всей территории Украины пройдут дожди

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель директора Украинского гидрометеорологического центра Анатолий Прокопенко.

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«Дожди будут почти везде. Но больше всего осадков ожидается на Западной Украине, в Одесской и Николаевской областях. Основная масса осадков – 29-31 августа», - сообщил Прокопенко.

При этом синоптик отметил, что, несмотря на прогнозируемые осадки, в Крыму, в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях до конца августа сохранится высокий уровень пожарной опасности.

«Самым сложным днем будет 29 число (августа – УНИАН). Ожидаются сильные дожди по всей территории Украины со шквальным ветром. После 29 числа осадки ожидаются в основном на левом берегу Украины», - отметил Прокопенко.

По его словам, 1 сентября украинцев ожидает благоприятная погода без значительных осадков.

«Первого сентября погода в Украине будет нормальной. Небольшие осадки ожидаются только в Днепропетровской и Кировоградской областях. Средняя температура по всей территории Украины ночью - 11-16 градусов Цельсия, днем – 22-28», - сообщил Прокопенко.

Как сообщал УНИАН, синоптики прогнозируют теплую осень с незначительным похолоданием по всей Украине в сентябре до 18-20 градусов тепла. Кроме того, по данным синоптиков, в Украине осень начинается не 1 сентября, а уже с 15 августа из-за изменения климатических условий.