Завтра в Украине будет идти дождь

Завтра, 27 августа, в Украине будет облачная с прояснениями погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, ожидаются грозовые дожди в Одесской области, в карпатском регионе и на Винниччине. Днем в Николаевской и Кировоградской областях пройдут сильные дожди. Лишь в северной части пройдет небольшой дождь, в Крыму - без существенных осадков.

Ветер будет преобладать восточный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 8-13°, днем 18-23°; в южных, восточных и Днепропетровской областях ночью 12-17°, днем 23-28°; в Крыму ночью 15-20°, на побережье до 25°, днем 28-33°.

В Киеве и области будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Температура в Киевской области ночью 8-13°, днем 18-23°. В г. Киеве будет дождь, температура ночью 10-12°, днем 18-20°.

26 августа температура воды составила в Черном и Азовском морях 23-25°; в Днепре возле Киева 21 °.