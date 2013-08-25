Завтра в Украине будет от 7 до 33 градусов

Днем в районе Карпат и на Закарпатье сильные дожди, на остальной территории - без осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 18-23°; в южной, восточной части и в Днепропетровской области ночью 13-18°, на побережье Крыма до 22°, днем 24-29°, в Крыму до 33°.

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В Киеве и области в понедельник - без осадков, лишь на юге области днем дожди, местами грозы. Ветер восточный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью 7-12°, днем 18-23°, в Киеве ночью 10-12°, днем около 20°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 23-26°; в Днепре возле Киева 21°.