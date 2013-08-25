СМИ: Панин не покинул Крым, а купается голышом возле Симеиза (видео)
Российский актер Алексей Панин, обревший скандальную известность из-за своих недавних высказываний в адрес крымских татар и Украины, до сих пор находится в Крыму.
Алексей Панин не покинул Крым, как сообщали вчера украинские СМИ.
Журналисты 5 канала обнаружили актера, купающегося голышом на пляже в Симеизе. В опубликованом ими видеоролике Панин извинился перед зрителями отмененного спектакля и обвинил власти в "разыгрывании политической карты".
Как сообщал УНИАН, Панин, пребывая на гастролях в Крыму, попал в ДТП, находясь со спутницей в автомобиле Fiat на одной из улиц Алушты. После этого актер оскорбил и ударил водителя Chevrolet Эльвиса Сейдалиева, работающего таксистом. Крымская милиция открыла уголовное производство по факту нанесения легких телесных повреждений.
Затем российский актер, комментируя инцидент журналистам, неоднократно оскорбил крымскотатарский народ, а также подверг сомнению принадлежность Крыма Украине. Хотя в четверг, находясь в Керчи, актер публично попросил прощения у крымских татар, в Меджлисе крымскотатарского народа не приняли его извинений, потребовав от правоохранительных органов арестовать актера.