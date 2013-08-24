Завтра на востоке Украины ожидаются дожди
Завтра днем в Карпатах, в восточных областях Украины и на севере Левобережья ожидаются кратковременные дожди.
Завтра, 25 августа, в Украине ожидается переменная облачность, без осадков. Лишь днем в Карпатах, восточных областях и на севере Левобережья пройдут небольшие кратковременные дожди, отдельные грозы.
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Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.
Ветер на протяжении суток будет преобладать северо-западный, 5-10 м/с.
Температура в южной, восточной части и в Днепропетровской области ночью 15-20°, на побережье Крыма до 23°, днем 27-32°; на остальной территории ночью 9-14°, днем 20-25°.
В Киеве и области осадков не ожидается. Температура в Киевской области ночью 9-14°, днем 20-25°. В г. Киеве температура ночью 11-13°, днем 22-24°.
24 августа температура воды в Черном и Азовском морях составляет 23-26°; в Днепре возле Киева 22 °.