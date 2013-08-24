Укргосреестр: каждый третий хочет быть стоматологом

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Государственной регистрационной службы Украины (Укргосреестр).

Согласно сообщению, всего в 2013 году в Украине зарегистрировано 1,429 тыс. субъектов хозяйствования, декларирующих основным видом своей деятельности сферу медицины, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«При этом чаще всего регистрируется бизнес, занимающийся стоматологической практикой. Это 68 юридических и 484 физических лиц-предпринимателей, или более трети от всего вновь созданного бизнеса в медицинской сфере. Вторая по популярности - общая медицинская практика (178 юридических и 140 физических лиц-предпринимателей), за ней следует деятельность лечебных учреждений (165 юридических и 7 физических лиц-предпринимателей)», - говорится в сообщении.

По данным Укргосреестра, специализированной медицинской практикой планирует заниматься 161 новосозданный субъект хозяйствования (30 юридических и 131 физическое лицо-предприниматель).

Как сообщал УНИАН, с начала текущего года по состоянию на 12 августа в Украине зарегистрировано более 29 тыс. юридических и около 100 тыс. физических лиц-предпринимателей.