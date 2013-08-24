Налоговые центры будут работать 24 и 26 августа

«Для удобства налогоплательщиков и создания комфортных условий при подаче отчетности 24 и 26 августа 2013 года Центры обслуживания налогоплательщиков будут работать в дежурном режиме. Получить консультационные услуги плательщики смогут с 9.00 до 16.00. Выходным днем будет только 25 августа», - сказано в сообщении Министерства доходов и сборов Украины.

Также в ведомстве сообщили, что подразделения таможенного оформления, для которых установлен круглосуточный режим работы, в праздничные дни будут работать в обычном режиме, а таможенные посты таможен Миндоходов - по отдельному графику.

Кроме того, министерство сообщило, что сервисы Миндоходов будут работать круглосуточно в режиме интерактивного автоответчика. Для получения консультаций по вопросам применения норм налогового и таможенного законодательства Миндоходов предлагает обращаться в колл-центр по номеру 0-800-501-00-7.

С жалобами на противоправные действия работников министерства и оперативного решения спорных вопросов, возникших в сфере администрирования налогов и при осуществлении таможенного контроля и таможенного оформления, налогоплательщики могут обращаться в "Пульс" по номеру (044) 284-00-07.