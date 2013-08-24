Кабмин утвердил план приватизации трех крымских ТЭЦ

Соответствующее решение закреплено правительственным распоряжением от 21 августа 2013 года.

Согласно документу, приватизации подлежат Камыш-Бурунская ТЭЦ, "Сакские тепловые сети" и Симферопольская ТЭЦ, переданные в аренду предприятию "Крымтеплоэлектроцентраль".

Как отмечается в распоряжении, приватизацию планируется осуществить путем размещения акций публичного акционерного общества, образованного на базе имущества указанных ТЭЦ и предприятия "Крымтеплоэлектроцентраль". При этом предусматривается, что в собственности организации арендаторов останется 355 610 000 штук акций, к льготной продаже будет предложено 895 050 штук акций, к продаже пакетов акций по конкурсу с открытым предложением цен по принципу аукциона - 210 007 950 штук.

Ранее, после заседания правительства, на котором было принято данное решение, глава Фонда госимущества Александр Рябченко сообщил, что Севастопольская ТЭЦ остается в "Крымских генерирующих системах", так как она самая большая и не попадает под приватизацию, а также не сдана в аренду и поэтому не включена в этот процесс.

При этом глава ФГИУ добавил, что государственная доля 37% этих трех ТЭЦ будет продаваться одним пакетом на конкурсе аукционного типа, после чего доля государства в этих предприятиях снизится до нуля.

Как сообщал УНИАН, в июне текущего года аналитико-консалтинговый центр «Эпрайзер» был признан победителем объявленного Фондом госимущества конкурса по отбору оценщика переданных в аренду «Крымтеплоэлектроцентрали» целостных имущественных комплексов Камыш-Бурунской ТЭЦ, «Сакских тепловых сетей» и Симферопольской ТЭЦ.

Справка УНИАН. Государственное предприятие "Крымские генерирующие системы", созданное в 2000 году, объединяет 4 крымских теплоэлектростанции установленной мощностью 327 мегаватт. Симферопольская ТЭЦ построена в 1958 году, на сегодняшний день она вырабатывает 40 МВт, Сакская ТЭЦ дает 6 МВт электроэнергии, Камыш-Бурунская ТЭЦ, построенная в 1937 году, имеет мощность 30 МВт, но сейчас вырабатывает только тепловую энергию.

Все ТЭЦ автономии вырабатывают на сегодняшний день 70-75 мегаватт электроэнергии, что составляет около 5-7% потребности полуострова.

Осенью 2012 года Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение на присоединение госпредприятия «Восточно-Крымская ветряная электростанция» к госпредприятию «Крымские генерирующие системы».