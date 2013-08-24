Солдата привезли в больницу с разрывом селезенки

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Южного региона Украины по надзору за соблюдением законов в военной сфере, 22 августа в Центральную городскую больницу Донецка в тяжелом состоянии был доставлен солдат срочной службы одной из воинских частей Донецкого гарнизона. По результатам медицинского обследования военнослужащему поставлен предварительный диагноз: «Тупая травма живота. Разрыв тела селезенки». Солдату проведена операция, во время которой удалили селезенку.

Предварительно установлено, что указанную травму ему причинил сослуживец старшего призыва, который применил к нему насилие на почве неуставных взаимоотношений.

По данному факту Донецкой прокуратурой по надзору за соблюдением законов в военной сфере Южного региона Украины в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения об уголовных правонарушениях, предусмотренных ч.3 ст.406 (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, повлекшее тяжкие последствия), и ч. 1. ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

По данному факту начато досудебное расследование, которое контролируется прокуратурой Южного региона Украины по надзору за соблюдением законов в военной сфере.