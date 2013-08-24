Канадская компания продает свою шахту на Донбассе

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, которым располагает УНИАН.

«В настоящее время ООО «Интер-инвест уголь» (EastCoal является 100% собственником предприятия - УНИАН) ведет переговоры с потенциальными инвесторами по продаже шахты. Одним из условий сделки будет обязательство покупателя погасить существующую задолженность по заработной плате работникам угольного предприятия», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, также в данный момент рассматриваются механизмы возможной передачи шахты в управление Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Как сообщал УНИАН, по словам первого заместителя председателя Луганской облгосадминистрации Эдуарда Лозовского, корпорация «Индустриальный союз Донбасса» может стать новым собственником шахты им. Менжинского.

24 мая 2013 года EastСoal сообщила, что совет директоров компании постановил, что в отношении ООО «Интер-инвест уголь», основным активом которого является шахта им. Менжинского, должен быть применен режим распоряжения имуществом (санация).

Компания пояснила, что данное решение принято после того, как три месяца интенсивной работы по привлечению финансов для рекапитализации деятельности «Интер-инвест угля» увенчались успехом.

Справка УНИАН. Компания EastCoal - публичная акционерная компания, зарегистрированная на фондовой бирже Торонто под индексом ECX. С момента основания в 1984 году компания занималась освоением медно-золотоносных месторождений в Канаде, а с начала 2000-х приступила к реализации проектов по добыче угля.

Компания EastCoal - один из крупнейших иностранных инвесторов угольной отрасли в Украине.