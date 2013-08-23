В Украине продолжается проект «Дом мечты»

Первый «Дом мечты» был построен во Львове в начале мая. Затем проект состоялся в Харькове, Одессе и Ялте. За все время проведения проект посетило более 35 000 человек. Компания LG приняла решение запустить проект «Дом мечты», поскольку в течение последних лет представляла свои новые разработки в основном в столице, а жители других регионов Украины могли ознакомиться с этими продуктами исключительно в магазинах.

При этом, согласно данным последних исследований, в столице проживает около 6% населения Украины. В то же время как в крупных городах сосредоточено в два раза больше жителей – 13%. Теперь, потребители, которые интересуются новыми технологиями, смогут не только лично познакомится с продукцией компании, но и получат представление о самых современных мировых трендах на рынке IT.

Ко Дню Независимости Украины и Дню Шахтера приурочен пятый этап проекта «Дом мечты», который продлится с 24 по 27 августа. В двухэтажном выставочном павильоне, который состоит из всех ключевых помещений современного жилья, компания LG представит более пятидесяти новинок бытовой техники и потребительской электроники в условиях, приближенных к реальным.

Здесь можно не только ознакомиться с инновационными продуктами – самым большим в мире ULTRA HD 3D-телевизором, портативным фотопринтером, стиральной машиной с прямым приводом и самодиагностикой, холодильником с дизайном от Карима Рашида, роботом-пылесосом, сенсорным монитором и многим другим – но и узнать много полезного о их энергопотреблении и инновациях в сфере охраны окружающей среды.

Также в Донецке состоится региональный дебют двух уникальных устройств – сверхтонкого телевизора на органических светодиодах OLED и самого мощного Android телефона в Украине – LG Optimus G-pro.

Кроме того «Дом мечты» предлагает посетителям обширную развлекательную программу для семейного досуга и возможность приобрести технику LG со скидкой.

Жители Донецка смогут посетить «Дом мечты» с 24 по 27 августа с 11:00 до 22:00. Финальный этап проекта состоится в Днепропетровске.