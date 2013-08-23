Присяжнюк: В 2013 году фермеры получат 28 миллионов гривень госпомощи

По убеждению министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка, такие изменения позволят в перспективе увеличить количество фермерских хозяйств и эффективность их работы, сообщает РБК-Украина.

"Кабмин принял постановление, разработанное Минагрополитики, которое совершенствует действующий порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для поддержки фермеров. Так, если раньше эти средства распределялись только во 2-м полугодии, что нарушало требования Бюджетного кодекса, то теперь фермеры смогут использовать средства в течение всего года", - сообщил Присяжнюк.

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По словам министра, государство предоставляет фермерам беспроцентные кредиты на производство, переработку, сбыт продукции, приобретение техники и оборудования, строительство и реконструкцию животноводческих помещений, закладку многолетних насаждений, орошение и мелиорацию земель, а также обновление оборотных средств.

"В среднем одно фермерское хозяйство получает более 100 тысяч гривен от государства, которые может использовать для собственных производственных нужд. И за 3 года действия такой поддержки мы уже можем видеть ее результаты - средний размер фермерских наделов вырос на 8 га и составляет почти 108 га. И для правительства важно продолжать эту поддержку", - отметил министр.

Напомним, что по состоянию на начало года в Украине насчитывалась почти 41 тысяча фермерских хозяйств, в собственности которых находилось 4,4 миллиона га сельхозугодий.