Украина сможет влиять на мировые цены на кукурузу и масло – эксперт

Директор программы по агробизнесу (BRIDGES), кандидат экономических наук Лина Доценко констатирует, что потенциальное появления на Чикагской бирже торгов фьючерсами на украинскую кукурузу и подсолнечное масло позволит Украине влиять на формирование общемировых цен на эти продукты.

«Возможность проводить торги не означает факт продажи чего-то, той же кукурузы или подсолнечного масла. Если вы регистрируетесь на бирже – это не свидетельствует о том, что вы начинаете реальную поставку зерна. Торги нужны для того, чтобы спрогнозировать риски изменения цены. Когда вы берете участие в торгах, то видите, как изменяется спрос, предложение, формируется цена. В нашем случае это хорошая новость для рынка, так как наши производители смогут влиять на формирование общемировых цен на кукурузу и подсолнечное масло. То есть наш фермер, играя на бирже, будет видеть цену на свой урожай. И таким образом сможет снизить риски», – сказала она.

По ее словам, чтобы активизировать интерес производителей к биржевым торгам, достаточно объяснить им, какие выгоды это несет.

«Преимущество биржевых торгов по сравнению с традиционными экспортными продажами – в экономии времени и скорости заключения сделок. Кроме того, это выгодно с финансовой точки зрения. Вы выходите со своим товаром и продаете его по цене, которую изначально считаете выгодной», – убеждена Доценко.

Эксперт отмечает, что пока не все украинские производители смогут выйти на Чикагскую биржу.

«Далеко не все фермеры смогут играть на бирже. В частности, в силу нашей банковской системы, так как для выхода на Чикагскую биржу нужен выход на платформу США. Через наши банки это сделать очень трудно. Пока это будут делать через посредников, это смогут делать крупные корпорации», – добавила она.

Напомним, что ранее СМЕ Group (владелец Чикагской товарной биржи) и Минагрополитики до конца 2013 г. договорились согласовать возможность появления на бирже срочных контрактов на кукурузу и подсолнечное масло, произведенные в Украине.