Расследование авиакатастрофы под Киевом столкнулось со сложностями

На месте аварии самолета, летевшего из Чехии, не найдены «черные ящики».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил первый заместитель главы Госавиаадминистрации Александр ЛИСНЯК.

При этом он отметил, что на самолетах такого типа наличие «черных ящиков» не обязательно.

«На самолетах такого типа не обязательны «черные ящики». Это основной вопрос (наличие «черных ящиков» – УНИАН), который мы пытаемся выяснить, потому что на месте мы не нашли «черных ящиков», - сказал он.

По его словами, по информации чешской стороны, самолет был исправным.

В свою очередь заместитель главы Госавиаадминистрации Александр ИГНАТЬЕВ, который возглавляет комиссию по расследованию причин аварии, подтвердил слова А.ЛИСНЯКА.

«Информации о наличии самописцев на борту мы на данный момент не имеем», - отметил он. По его словам, Госавиаадминистрация сейчас пытается получить информацию о самолете от авиавластей Германии, где зарегистрирован самолет.

«Если самописцев («черных ящиков» – УНИАН) нет, то это затруднит процесс расследования», - отметил А.ИГНАТЬЕВ.

В тоже время, по его словам, существуют другие возможности выяснить причину аварии. В частности, траектория полета, переговоры между экипажем и диспетчерами, характер разброса обломков самолета. Он также не смог подтвердить или опровергнуть информацию о наличии оборудования в самолете для полетов в сложных метеоусловиях. «К сожалению, мы не можем повлиять на скорость ответа от авиавластей Чехии, что касается пилотов, и Германии, что касается самолета», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря в 17.04 в 2,5 км западнее киевского аэродрома «Жуляны» во время снижения и захода на посадку потерпел катастрофу самолет Beech C90B King Air, который выполнял частный рейс по маршруту Прага (Градовец Кралове) – Киев (Жуляны). На борту находились два члена экипажа и трое пассажиров, все они погибли. Опасного груза в самолете не было.