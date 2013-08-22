Миндоходов изъяло у предпринимателя яхту

22:43, 22 августа 2013
Общество
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В Крыму сотрудники Министерства доходов и сборов в августе изъяли у бизнесмена яхту стоимостью 1,6 млн гривен.

Как сообщает пресс-служба крымского управления Миндоходов, житель Украины катал отдыхающих на парусно-моторном судне в акватории Черного моря без госрегистрации и лицензии на перевозку пассажиров.

Кроме того, яхта зашла на территорию Украины из-за границы в режиме транзита, ее использование в коммерческих целях в стране категорически запрещено.

Миндоходов составило на предпринимателя протокол об административном нарушении и передало документ в суд.

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