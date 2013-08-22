Председателя сельсовета обвиняют в попытке изнасилования

Как сообщила УНИАН руководитель сектора связей с общественностью УМВД Украины в Ривненской области Тамара Лысенко, в милицию по этому поводу обратился муж женщины.

По словам женщины, 47-летний сельский голова вечером 21 августа подвозил ее к дому. Возле села он остановил машину и попытался осуществить попытку изнасилования. Женщине удалось убежать.

На данное время, по словам Лысенко, сельский голова отказался давать объяснения, ссылаясь на свое конституционное право.

По данному факту открыто уголовное производство. Проводится расследование.