Посетители Одесского зоопарка будут развлекать животных по ночам

Как сообщили УНИАН в управлении информации Одесского городского совета, отныне все желающие смогут стать участниками ночной экскурсии. Дебют для широкой публики состоится вечером 30 августа 2013 года.

Как пояснил генеральный директор зоопарка Игорь Беляков, в ходе экскурсии посетители ознакомятся с особенностями ночной жизни животных, увидят показательные кормления крупных хищников, ведущих ночной образ жизни, а также услышат голоса ночных птиц.

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«Сюрприз ожидает участников этой особенной экскурсии на «Сельском дворике» зоопарка. Секретов раскрывать не станем, скажем лишь, что вечер будет посвящен лошадям", - отметил директор.

Беляков также подчеркнул: "Ночная экскурсия не повредит питомцам зоопарка. Напротив, она обогатит жизнь ночных животных новыми событиями, что важно для них. Следует отметить, что животных, которые активны лишь днем, маршрут экскурсии не затрагивает».

Стоимость взрослого билета составит 100 грн, детского – 50. Экскурсия начинается в 21:00, ее продолжительность – 1,5 часа.

Справка УНИАН. Одесский зоопарк расположен возле рынка «Привоз» с 1938 года. В год его посещают более чем 250 тыс. человек. Его коллекция содержит свыше 260 видов, порядка 1570 экземпляров животных, в том числе около 50 видов занесены в Красную книгу Украины и Международную Красную книгу.

Зоопарк занимает площадь 6,3 га, из которых 3,8 га являются экспозиционными.