Завтра дожди и грозы обещают западу Украины

Завтра в западных областях Украины ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с, температура ночью 12-17°, в Карпатах 8-13°, днем 19-24°.

На остальной территории небольшая облачность, без осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 11-16°, в южной части местами 18-23°, днем 27-32°, в южных областях 30-35°.

Ветер в Украине переменных направлений, 3-8 м/с.

В Киеве и области в четверг - без осадков. Ветер северо-восточный, 3-5 м/с.

Температура по области ночью 11-16°, днем 27-32°, в Киеве ночью 13-15°, днем 28-30°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 22-25°; в Днепре возле Киева 23°.