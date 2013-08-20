МЭРТ призывает бизнес более активно использовать механизмы господдержки

Это, в частности, предусматривает как дерегуляцию предпринимательской деятельности, так и формирования механизмов финансовой поддержки. Но пользоваться этой поддержкой, или нет, решает уже сам бизнес, отметил директор департамента стратегического планирования развития экономики Минэкономразвития Евгений Олейников в комментарии телеканалу ICTV.

«Правительство может помочь малым средним и крупным предпринимателям вести бизнес, но Правительство не может вести бизнес вместо предпринимателей», - подчеркнул он.

Он отметил, что для того, чтобы вести бизнес, нужны: во-первых - идея, во-вторых - спрос на результаты реализации этой идеи, далее нужен финансовый ресурс и понимание того, как воплотить идеи в жизнь.

«Мы не можем предложить предпринимателю идею, если бы мы это могли, мы бы сами занимались предпринимательской деятельностью. Мы не можем предпринимателю создать спрос - это его вопрос как предпринимателя. Чем мы можем помочь? - Мы можем упростить ему реализацию цели и помочь в получении более дешевого финансового ресурса, - это то, над чем сегодня работает Правительство», - подчеркнул Евгений Олейников.

Эксперт Министерства отметил, что последние четыре года происходит совершенствование правового поля в направлении дерегулирования, в частности, сокращается перечень видов деятельности, для осуществления которых требуется получение лицензии, а также уменьшается количество разрешительных документов и упрощается система их получения.

С точки зрения обеспечения доступа бизнеса к финансовому ресурсу - в этом году, по сути, впервые, введена система предоставления кредитов в рамках Государственной программы активизации развития экономики на 2013-2014 годы.

Он отметил, что государственные Укрэксимбанк и Ощадбанк готовы кредитовать программы по модернизации производства, созданию новых производств, в том числе и небольших, которые направлены на производство новой продукции. При этом существуют механизмы, которые позволяют снизить стоимость кредитования для предпринимателей до экономически обоснованного уровня.

Евгений Олейников сообщил, что количество проектов, реализуемых в рамках Программы постоянно растет, но все же, в большинстве случаев, - это проекты крупных предприятий.

«На сегодня у нас на рассмотрении в банках находится более 100 проектов, из них более 70 - это обращения предприятий негосударственного сектора. Но все же, все эти проекты - это проекты крупных предприятий, то есть малый и средний бизнес, к сожалению, на сегодняшний день просто не воспринимает эту возможность. А ведь именно на средних и малых предпринимателей мы рассчитываем, так как именно им нужна эта поддержка», - отметил эксперт Министерства.

Он сообщил, что в правительстве готовы встречаться с предпринимателями, говорить с ними о необходимых изменениях в законодательство, принятие которых сделает условия работы бизнеса более комфортными.