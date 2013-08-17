Полтавская наркогруппа соблюдала тщательную конспирацию

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью УМВД Украины в Полтавской области.

По их данным, трое ранее судимых жителей города Полтава организовали незаконную деятельность подпольной нарколаборатории по изготовлению наркотических средств и содержали наркопритон для сбыта и употребления изготовленных наркотиков зависимым от них лицам.

В процессе следственных мероприятий, милиционеры установили, что организатором группы была 46-летняя жительница Полтавы. Женщина лично организовала поставку наркосырья и деятельность «лаборатории», контролировала изготовление и сбыт, занималась распределением денежных средств, полученных от продажи наркотиков. Другие участники - мужчины, занимались перевозкой, изготовлением и сбытом наркотических средств.

«С основной проблемой, с которой столкнулись правоохранители в ходе следствия, была конспирация злоумышленников. Подозреваемые зачастую меняли местоположения своего «бизнеса», меняли телефоны и сим-карты, использовали различные транспортные средства» - говорит начальник УБОП УМВД Украины Полтавской Владислав Руденко.

Во время санкционированного обыска у злоумышленников правоохранители изъяли наркотики, денежные средства, телефоны, ювелирные изделия, автомобили.

Сейчас в отношении задержанных открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 УКУ (незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка и сбыт наркотических средств, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц) и ч. 1 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также предоставление помещений для этой цели).