СМИ: Белорусские пограничники говорят, что задержали Мельника и передали Украине

Мельник пересекал белорусскую границу.

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Об этом Тиждень.ua сообщил помощник начальника Пинского пограничного отряда Республики Беларусь по работе со СМИ Михаил Бут-Гусаим.

«И был задержан и привлечен к административной за нарушение правил пребывания на территории Республики Беларусь без соответствующих документов, а именно - паспорта. И был передан ГНС Украины», - сообщил он.

Более подробную информацию он пообещал сообщить позже.

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Как сообщал УНИАН, Петра Мельник задержали 27 июля во время получения взятки в общей сумме 120 тыс. грн.

9 августа Петр Мельник сбежал из-под домашнего ареста, избавившись электронного браслета. СМИ предполагали, что Мельник может отправиться в Беларусь, Россию или Приднестровья.

13 августа он был объявлен в межгосударственный розыск, а 14 августа - в международный.