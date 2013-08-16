Украинские пограничники утверждают, что белорусы Мельника им не передавали
15:11, 16 августа 2013Общество
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Госпогранслужба опровергает информацию о задержании Мельника в Беларуси и о передаче его украинской стороне.
Пограничники говорят, что журналисты неправильно поняли белорусов
Государственная пограничная служба Украины опровергает информацию отдельных СМИ о задержании в Беларуси и о передаче украинской стороне бывшего ректора Национального университета Государственной налоговой службы Петра Мельника.
“Эта информация не отвечает действительности. Мы связывались с белорусскими коллегами, и они ее опровергли”, - сообщили УНИАН в пресс-службе ГПСУ.
По данным ведомства, по информации белорусских коллег, в пресс-службу Пинского пограничного отряда (Беларусь) обращались украинские журналисты, которые неправильно поняли полученную информацию.
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