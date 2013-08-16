Украинские пограничники утверждают, что белорусы Мельника им не передавали

Государственная пограничная служба Украины опровергает информацию отдельных СМИ о задержании в Беларуси и о передаче украинской стороне бывшего ректора Национального университета Государственной налоговой службы Петра Мельника.

“Эта информация не отвечает действительности. Мы связывались с белорусскими коллегами, и они ее опровергли”, - сообщили УНИАН в пресс-службе ГПСУ.

По данным ведомства, по информации белорусских коллег, в пресс-службу Пинского пограничного отряда (Беларусь) обращались украинские журналисты, которые неправильно поняли полученную информацию.