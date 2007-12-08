На Монументе славы в центре Львова «вандалы» дописали несколько слов

Сегодня ночью в центре Львова неизвестные осквернили Монумент боевой славы, сделав на нем надписи антикоммунистического и антироссийского направления, заявил корреспонденту УНИАН первый секретарь Львовского обкома Коммунистической партии Украины Александр КАЛИНЮК.

«На Монументе славы большими буквами вычеканена надпись: «Победителям над фашизмом». Вандалы, судя по всему, пользуясь трафаретными заготовками, дописали белой краской на черном граните большими буквами: «Победителям над фашизмом, коммунизмом и российским империализмом!», - проинформировал П.КАЛИНЮК.

По его словам, «этот очередной акт вандализма по отношению к памятникам Отечественной войны во Львовской области еще раз свидетельствует, что некоторые политические силы стремятся разжигать во Львовской области межнациональную вражду, а также «способствовать» разрыву добрососедских отношений с Россией».

А.КАЛИНЮК сообщил, что львовские коммунисты обратятся с соответствующим заявлением в прокуратуру и будут требовать от правоохранительных органов расследовать очередной акт вандализма и принять меры с целью недопущения подобных фактов в будущем.