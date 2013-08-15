В Черкассах состоится международный заплыв через Днепр

В Черкассах в субботу, 17 августа, состоится V Международный заплыв через Днепр.

Как сообщили корреспонденту УНИАН организаторы турнира, около 100 спортсменов и любителей спорта примут участие в V Международном заплыве.

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Участники заплыва преодолеют дистанцию 10 километров. Соревнование стартуют в 9 часов утра в селе Чапаевка на левом берегу Днепра. А уже в 11 часов их будут ожидать в Черкассах на правом берегу. Международный заплыв через Днепр пройдет при поддержке общественной организации "Chemnitzer schwimmerein bernsdorf club" и директора «Drymat systeme» (Германия) Франка Линднера.