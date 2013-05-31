В Черкассах на одну ночь всем запретили купаться в Днепре

Как передает корреспондент УНИАН, в преддверие праздника выпускников, который в Черкассах совпал с Днем города, власть опубликовала письмо-обращение к школьникам.

В нем, в частности, отмечается, что «…значительное количество выпускников встречают рассвет после выпускного вечера возле Днепра. Эта хорошая традиция довольно опасна, поэтому в этом году, с целью предупреждения несчастных случаев, было принято решение о запрете купания в открытых водоемах с вечера субботы 1 июня до утра воскресенья 2 июня».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома, за соблюдением этого решения Черкасского горисполкома будут следить представители управления ГСЧС, милиция, общественные формирования и педагогические работники в соответствии с утвержденными графиками.