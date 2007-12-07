Суд закрыл уголовное дело против должностных лиц АНТК им. Антонова

Печерский районный суд г. Киева своим постановлением от 7 декабря 2007 года закрыл уголовное дело, ранее возбужденное Генеральной прокуратурой Украины против должностных лиц АНТК им. Антонова.

Об этом УНИАН сообщили в юридической фирме «Ильяшев и Партнеры», которая представляет интересы АНТК в суде.

В сообщении отмечается, что ранее в адрес Печерского суда адвокатом ЮФ «Ильяшев и Партнеры» была направлена жалоба о том, что уголовное дело против должностных лиц АНТК по ч.2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины («халатность, приведшая к тяжким последствиям») возбужденно незаконно. Также адвокатами было заявлено и 8 ноября удовлетворено судом ходатайство о запрете ГПУ проводить следственные действия по делу.

Генпрокуратура обвиняла должностных лиц АНТК им. Антонова в служебной небрежности, а именно, якобы в непринятии мер для погашения дебиторской задолженности перед АНТК в общей сумме 2.2 млн. грн. В ходе судебного заседания действительность обвинений подтверждена не была.

«Суд юридически безупречно разобрался в ситуации, подтвердив, что обвинения в адрес АНТК абсолютно беспочвенны. Генпрокуратура не учла ряд важных фактических данных, что и привело к неправомерному открытию уголовного дела, хотя в действиях должностных лиц АНТК нет и не было состава преступления», — комментируют ситуацию в ЮФ «Ильяшев и Партнеры».

Справка УНИАН. АНТК им.Антонова основан в 1946 году. Среди известных самолетов, в конструкторской разработке которых в последнее время принимал участие АНТК им.Антонова, - АН-70, АН-140, АН-148 и другие.

Юридическая фирма «Ильяшев и Партнёры» основана в 1997 г. Среди специализаций фирмы – корпоративное, налоговое, трудовое, воздушное право, взыскание задолженностей, представительство в судах, международный арбитраж и др. Юридическая фирма «Ильяшев и Партнёры» представляет интересы более 350 организаций и частных лиц в Украине и за рубежом.