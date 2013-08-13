В Украине рассчитывают получить единое авиапространство с ЕС в этом году

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам на пресс-конференции во вторник, 13 августа, сообщил первый заместитель министра инфраструктуры Константин Ефименко.

“Мы уже в этом году планируем подписать декларацию о “свободном небе” с ЕС. У нас готовятся соответственные документы, а с 21 по 23 октября пройдет 8-й раунд переговоров”, - сказал Ефименко.

По его словам, после подписания декларации будет установлен переходный период для авиакомпаний по отдельным позициям от 2 до 3 лет.

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Первый замминистра прогнозирует после подписания декларации ежегодный рост авиаперевозок на 15-20%, а также рост пассажиропотока на авиатранспорте в ближайшие 10 лет до 25-27 млн чел.

Как сообщал УНИАН, Государственная авиационная служба Украины в ходе седьмого раунда переговоров с Европейским Союзом по заключению Соглашения об общем авиационном пространстве работала над поиском взаимоприемлемых компромиссов по проекту текста документа.

Переговоры по заключению Соглашения между Украиной и ЕС об общем авиационном пространстве начались в декабре 2007 года.

В соответствии с Планом первоочередных мероприятий по интеграции Украины в ЕС на 2013 год, эти переговоры должны завершиться в течение 2013 года.

Цель заключения соглашения - постепенная либерализация рынков, использование общих правил на основе правил ЕС в области гражданской авиации, содействие промышленному и операционном сотрудничеству.