Эксперты прогнозируют экспорт зерновых на уровне 27 миллионов тонн

По оценкам Министерства аграрной политики, страна поставит на внешние рынки порядка 28 млн. тонн, в том числе 8,9 млн. тонн пшеницы и более 16 млн. тонн кукурузы. Первые данные об объемах поставок зерна на внешние рынки внушают экспертам оптимизм в отношении озвученных министерством цифр.

«Будем надеяться, что позитивные тенденции сохранятся, и экспорт зерновых составит 27 млн.тонн», - поделился собственным прогнозом генеральный директор Украинского клуба аграрного бизнеса Владимир Лапа.

Как уже сообщалось, по состоянию на 7августа украинскими сельхозпроизводителями и трейдерами было экспортировано порядка 1,7 млн. тонн зерновых, что на 24% превышает показатели прошлого маркетингового года. «Кроме того, еще почти 1,5 миллиона тонн зерна доставлены в припортовые элеваторы и почти 190 000 тонн загружено на корабли», - отметил в конце прошлой недели министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк. Он также акцентировал внимание на том, что созданная правительством межведомственная группа продолжает работать над удешевлением стоимости логистических услуг для сельхозпроизводителей и зернотрейдеров. «Система логистики должна работать четко, как часы. Поэтому мы продолжаем работать над тем, чтобы линейные элеваторы, железнодорожные перевозки, припортовая перевалка работали слаженно и эффективно», - сказал министр.

Генеральный директор Украинского клуба аграрного бизнеса считает цели, поставленные перед межведомственной группой,задачей не одного дня. «Позитивные сдвиги есть, но проблема сможет решиться постепенно», - отметил Владимир Лапа.