У Ющенко считают, что цену на газ для населения надо повышать
Позицию озвучил Шлапак
|Александр ШЛАПАК
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК сегодня на брифинге.
«Нам необходимо постепенно повышать цену на газ для населения», - сказал А.ШЛАПАК.
При этом он отметил, что до повышения цены для населения необходимо установить четкий график такого повышения, а также разработать систему компенсаторов для населения.
По мнению А.ШЛАПАКА, дальнейшее удержание цен на газ для населения может привести к ситуации, аналогичной ситуации с тарифами на коммунальные услуги, когда тарифы были увеличены сразу в несколько раз.
Напомним, 4 декабря Украина и Россия подписали соглашение о поставках газа в 2008 году по цене 179,5 долл. за тысячу кубометров.
В 2007 году Украина покупает газ по цене 130 долл. за тысячу кубометров.