У Ющенко считают, что цену на газ для населения надо повышать

В Секретариате Президента Украины выступают за постепенное повышение цены газа для населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК сегодня на брифинге.

«Нам необходимо постепенно повышать цену на газ для населения», - сказал А.ШЛАПАК.

При этом он отметил, что до повышения цены для населения необходимо установить четкий график такого повышения, а также разработать систему компенсаторов для населения.

По мнению А.ШЛАПАКА, дальнейшее удержание цен на газ для населения может привести к ситуации, аналогичной ситуации с тарифами на коммунальные услуги, когда тарифы были увеличены сразу в несколько раз.

Напомним, 4 декабря Украина и Россия подписали соглашение о поставках газа в 2008 году по цене 179,5 долл. за тысячу кубометров.

В 2007 году Украина покупает газ по цене 130 долл. за тысячу кубометров.