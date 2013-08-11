Второй жертвой взрыва в луганском доме стала 73-летняя женщина

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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В частности, как говорится в сообщении, при проведении работ по разбору завалов также обнаружено тело женщины 1940 года. (УНИАН: ранее в одной из квартир бойцами ГСЧС было найдено тело погибшего мужчины, 1945 г.р.).

Как сообщал УНИАН, взрыв произошел сегодня, 11 августа, в 12.30 на 6-м этаже 14-этажного жилого дома по ул. Шевченко, 4, в центре Луганска.

По последним данным, число погибших возросло до 2 человек. Пострадали 16 жителей.

В результате взрыва разрушены перекрытия в трех квартирах на 6-м и 7-м этажах, а также частично фасадная стена дома. Взрывной волной выбиты оконные и балконные рамы в 2-х подъездах и в соседних зданиях.

Из-под завалов спасены 8 человек, среди которых трое детей. Эвакуированы 60 жителей дома.

Всего на месте происшествия работают 164 спасателя и 43 единицы техники.