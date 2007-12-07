На шахте им. Кирова введена спутниковая система безопасности

4 декабря в Макеевке, на арендном предприятии "Шахта им. С. Кирова", введено в эксплуатацию оборудование системы комплексной безопасности с использованием спутникового канала связи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, стоимость оборудования составляет 500 тыс. грн.

На протяжении 2008 года планируется подключение к этой системе 25 шахт.

Система комплексной безопасности предусматривает разработку программно-аппаратного блока, в котором объединяются сигналы от всех существующих на данный момент на шахтах источников информации в единый формат. Потом проводится их преобразование и передача по спутниковой транспортной сети на все уровни управления: шахта - отряд горноспасательной службы - центральный штаб горноспасателей - Минуглепром.

Как отметил во время испытаний заместитель министра угольной промышленности Украины Владимир ФИЧЁВ, "эта система разрешит в экстренной ситуации в максимально короткий срок принять решение, исключив при этом человеческий ресурс".

В.ФИЧЁВ дополнил, что на мониторах диспетчера шахты и Центрального штаба горноспасательной службы можно наблюдать за работой шахты: отслеживать аэрогазовую обстановку в выработках, состояние горно-шахтного оборудования, скипового подъема, вентилятора главного проветривания и т.д.

Кроме того, уточнил В.ФИЧЁВ, система позволяет запросить информацию о работе за разные периоды, от начала испытаний и до настоящего времени.

"Информацию можно только посмотреть, но не изменить, что более всего важно для объективного анализа данных и действий персонала при расследовании предаварийных и аварийных ситуаций, а также предотвращение подобного в дальнейшем", - заключил В.ФИЧЁВ.

*** Система комплексной безопасности с использованием спутникового канала связи была разработана в донецком научно-исследовательском институте горного дела "Респиратор". Институтом был определен список из 25 шахт первоочередного оснащения системой комплексной безопасности. Для испытаний выбрали шахту им. С. Кирова: на этой шахте наиболее полно представлены системы сбора и передачи информации и передача данных по спутниковому каналу связи более всего полно отвечают программной методике испытаний.