Рудьковский предлагает Ющенко летать рейсовыми самолётами

Министр транспорта и связи Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ попросил Кабинет Министров не покупать самолеты для высших должностных лиц страны.

Как сообщил он в комментарии УНИАН сегодня после совещания в Министерства транспорта и связи по вопросу чартерных перевозок, вчера, 5 декабря, на заседании Кабмина по инициативе Н.РУДЬКОВСКОГО был снят с рассмотрения вопрос закупки самолетов для высших должностных лиц на 1 млрд. грн. и поставлена задача - изучить практику европейских стран в перевозке высших должностных лиц.

По словам министра, его предложение было поддержано всеми членами правительства, которые рассматривали программу обновления самолетов для высших должностных лиц государства.

Как отметил Н.РУДЬКОВСКИЙ, изучить данный вопрос поручено Минтрансу совместно с Министерством иностранных дел Украины.

Как пояснил министр, под европейским опытом подразумевается то, что часто президенты европейских стран летают рейсовыми самолетами, таким образом, экономя средства государства. «Если мы идем в Европу, почему бы и в Украине так не делать», - отметил Н.РУДЬКОВСКИЙ.

Он также сообщил, что на заседании планировалось рассмотреть вопрос двух самолетов Airbus А319. Вопрос на рассмотрение был вынесен Государственным управлением дел.