Присяжнюк уверен, что в этом году украинцы съедят по 55 кг мяса

Этому будет способствовать наращивание производства говядины, курятины и свинины. Так, в текущем году этот показатель вырастет почти на 6% и достигнет 2,4 миллиона тонн.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк, сообщает РБК-Украина.

«Кроме экономической составляющей государственных программ поддержки животноводства, важен их эффект для потребителей. Ведь, с одной стороны, есть бюджетные дотации за выращенных и сданных на убой животных, селяне получают реальные деньги. А с другой, нам важно, чтобы украинцы потребляли больше отечественного мяса. И постепенно этот показатель удается увеличить», – отметил министр.

Так, в этом году в Украине потребление мяса одним человеком вырастет почти на 1 килограмм – до 55,3 кг. И достичь этого удастся благодаря наращиванию производства мяса.

«До конца текущего года производство мяса в Украине достигнет 2,4 млн т. А это на 5,8% больше, чем в прошлом году. Таким образом, благодаря государственным программам поддержки, нам удалось окончательно закрепить тенденцию к росту показателей в животноводстве. Поэтому мы и в дальнейшем будем работать над расширением существующих программ и разработкой новых», – отметил Николай Присяжнюк.